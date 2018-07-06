Звезда телепроекта Дом-2 Анастасия Тарасюк погибла при
загадочных обстоятельствах. В студии программы Пусть говорят телеканала Россия
1 коллеги и друзья экс-участницы шоу пытались разобраться в случившемся.
Звезда телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк погибла при
загадочных обстоятельствах. В студии программы "Пусть говорят" телеканала "Россия
1" коллеги и друзья экс-участницы шоу пытались разобраться в случившемся.
Анастасия Тарасюк родом из провинциального города "Шатура". Пять
лет назад девушка приехала покорять столицу. Красотка не планировала работать
или учиться, свою судьбу она пыталась найти на скандальном шоу "Дом-2".
После участия в телепроекте Анастасия увела из семьи с двумя
детьми состоятельного бизнесмена, который снял для нее апартаменты, пара
планировала пожениться. Однако через две недели после переезда в новую квартиру
на третьем этаже элитного жилищного комплекса "Золотые ключи" девушка
скончалась. Звезда "Дома-2" выпала с 19 этажа своего же дома.
Подруга погибшей Карина Красавина не верит, что Анастасия
могла покончить с собой. По словам Красавиной, Тарасюк была очень жизнерадостной
и веселой. Девушка только приехала с заграничного отпуска, у нее было множество
планов и замыслов. После Красавина отметила, что в последнее время Анастасия
чувствовала себя одинокой.
Бывший возлюбленный погибшей Никита Кузнецов вторил Карине. "Я
уверен, что Настя не самостоятельно сбросилась. И я уверен, что причина тому
дурная компания. Я не знаю убили ее или нет. Просто она попала не в ту компанию,
связалась не с теми людьми", – с грустью отметил Никита.
Экстрасенс Зираддин Рзаев, рассматривая фотографию погибшей,
попытался воссоздать последний день Тарасюк. "Это чисто самоубийство. Суицид. Возможно,
кому-то это будет неприятно. Я уверен она дважды пыталась. (…) Она была в депрессии.
Внутри у нее было страдание и грусть. И еще у нее была очень плохая привычка, -
алкоголизм. Я не говорю, что она наркоманка, но она что-то пробовала", -
сообщил ясновидящий.