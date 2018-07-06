В каком возрасте человек начинает планировать будущие действия? Ранее считалось, что дети уже в четыре года обладают такой способностью, однако команда шотландских учёных доказала, что для этого у малышей не хватает навыков.

В каком возрасте человек начинает планировать будущие действия? Ранее считалось, что дети уже в четыре года обладают такой способностью, однако команда из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии доказала, что для этого у малышей не хватает навыков.Учёные поясняют, что задумываться о прошлом и представлять себя в будущем нам помогает эпизодическая память. Её возможности изучены довольно хорошо (и не только у людей), но о том, как она работает у детей, известно не так уж много.Чтобы восполнить этот пробел, группа исследователей под руководством Аманды Сид (Amanda Seed), которая специализируется на эволюционной и поведенческой психологии, провела тест с участием 212 детей в возрасте от трёх до семи лет.Каждому ребёнку вручили коробку, которая выдавала наклейку, если в неё опустить жетон нужного цвета (цвета коробки). Детей обучили пользоваться таким устройством, а затем экзаменаторы показали им две коробки разных цветов и сообщили, что, когда дети выйдут из комнаты, они уберут со стола одну из коробок.Малыши отправились в другую комнату, где им предложили три жетона на выбор, чтобы открыть оставшуюся в соседней комнате коробку. Два соответствовали цветам коробок, которые они видели раньше, а третий цвет был новым.Логично было предположить, что следует выбрать жетон, соответствующий по цвету одной из двух коробок, которые участники видели в предыдущей комнате: это увеличит шансы получить заветный приз.Однако оказалось, что дети трёх-четырёх лет не могут сделать такой вывод: они чаще делали выбор случайным образом и называли неверный цвет. А вот малыши в возрасте пяти лет и старше выбирали жетоны одного из двух увиденных ранее цветов."Как правило, и эпизодическая память, и способность планировать считаются "доступными" в возрасте четырёх лет, но для наших детей эта задача оказалось сложной", — отмечает Аманда Сид.Чтобы закрепить результат, после того, как ребёнок выбирал тот или иной жетон, его спрашивали, помнит ли он цвет коробок из первой комнаты. Пятилетки чаще называли цвета практически наобум (скорость ответа указывала на случайный выбор), а вот дети шести-семи лет действительно запомнили цвета и продемонстрировали хорошую эпизодическую память, сообщают учёные."Это исследование демонстрирует хрупкость эпизодической памяти у четырёхлеток, а также тот факт, что планирование и реализация комплексного действия в направлении цели зависит от сочетания познавательных способностей", — считает эксперт по изучению когнитивных функций Ируаз Дюмонтей (Iroise Dumontheil) из Лондонского университета, которая не принимала участия в этом исследовании.Она сравнивает это с использованием теории разума – способностью понимать, что чужое сознание отличается от твоего. Этот навык, как выяснилось ранее, также проявляется в детском возрасте и зависит от памяти и умения объяснять и прогнозировать поведение другого человека.Сид считает, что эпизодическая память также может быть вовлечена в формирование такого умения, поскольку оно требует "отключиться" от реальности и смоделировать другую, возможную, принимая либо свою точку зрения, либо точку зрения другого человека ("как я бы это сделал" и "а как он бы сделал то же самое").Специалисты полагают, что у пятилеток эти и другие познавательные навыки формируются благодаря более активному процессу обучения, в котором память задействуется в первую очередь.По мнению поведенческих психологов, интересно узнать, насколько отличалось бы выполнение тестов на эпизодическую память и связанные с ней навыки у детей, которые посещают дошкольные классы, и у их ровесников, которые занимаются не столько активно.Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Current Biology.Кстати, ранее выяснилось, что маленькие дети используют инструменты, полагаясь на основные законы физики, а равный разговор со взрослым меняет формирующийся мозг ребёнка. Кроме того, учёные составили инструкцию для родителей, которые хотят вырастить гения.