Германия отказалась от идеи создавать транзитные лагеря для мигрантов на границе. Об этом сообщила лидер социал-демократов Андреа Налес по итогам переговоров внутри правящей коалиции. Вместо этого для беженцев ускорят порядок рассмотрения запросов на получение убежища.

Германия отказалась от идеи создавать транзитные лагеря для мигрантов на границе. Об этом сообщила лидер социал-демократов Андреа Налес по итогам переговоров внутри правящей коалиции. Вместо этого для беженцев ускорят порядок рассмотрения запросов на получение убежища.Новый виток миграционного кризиса и очередной раунд переговоров по его решению. Так ранее весьма открытый для мигрантов Ближнего Востока Берлин встает на путь защиты своих границ от нелегалов. Канцлер Ангела Меркель изо дня в день совершает ряд переговоров со странами, которые стоят на аванпосте Европейского союза.В столице Германии состоялась встреча немецкого лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Оказалось, единства в подходе к миграционной проблеме нет. "У нас очень разный подход к миграционной проблеме. В особенности касательно ситуации внутри Шенгенской зоны – распределение беженцев и прочее. В целом проблема состоит в том, что Венгрия не чувствует себя ответственной за людей, хотя обязана регистрировать их у себя в соответствии с Дублинским соглашением", — подчеркнула Меркель.Не просто разногласие, а именно проблема — это слово стало лейтмотивом встречи лидеров двух стран. Изначально Венгрия занимала весьма жесткую позицию по миграционному вопросу. Еще в 2015 году Орбан настаивал на укреплении не только внешних, но и внутренних границ ЕС. Ведь по сути для Евросоюза именно Венгрия своего рода ворота, через которые шел поток нелегальных мигрантов из стран Балканского полуострова. Они регистрировались, например, в Греции и уже двигались на Берлин."Стратегическая цель Венгрии состоит в том, чтобы защитить Европу, защитить внутренний рынок, который охраняется шенгенским соглашением. И мы хотим убедиться, что он не только охраняется, но и исправно функционирует. И мы не обязаны регистрировать тех, кто прибывает на нашу границу из Греции, — заявил Виктор Орбан. – Мы против того, чтобы Венгрия была первой страной на пути мигрантов в Евросоюз. Поэтому мы считаем, что люди, которых Германия отправляет обратно, должны возвращаться в Грецию, а не в Венгрию. Это будет долгий юридический спор, но мы готовы к этому".Такой исход встречи премьера Венгрии с канцлером для многих стал неожиданностью. Буквально накануне Виктор Орбан встретился с председателем немецкого парламента Вольфгангом Шойбле. Тогда чувствовалась уверенность, что сделке с немецкой стороной по миграционному вопросу быть. Стороны обсуждали создание транзитных центров на границе Австрии и Германии. Оказалось, есть нюансы."Мы должны быть человечными, не создавая при этом фактор притяжения. И единственный известный нам способ поступить — это закрыть границы, помочь странам и не допускать к себе людей, которые приносят неприятности", — считает Орбан.Если балканский маршрут частично перекрыт, то явно это не единственный путь. Усиливают борьбу с нелегальной миграцией и в Италии. Маттео Сальвини пытается убедить Ливию строить так называемые "отборочные лагеря" у себя дома. То есть еще на территории североафриканского государства выбирать, кто достоин стать беженцем, а кто должен остаться в стране. Впрочем, Сальвини всегда был сторонником жестких мер по отношению к нелегальным мигрантам. Несмотря на некоторые идеи, все-таки он сегодня один из яростных борцов с наплывом непрошенных гостей.Еще три года назад в самый разгар кризиса в ЕС перебрались больше миллиона человек. Динамика на уменьшение, но до решения проблемы далеко. На следующей неделе Германия, Австрия и Италия предпримут новую попытку найти выход из миграционного кризиса.