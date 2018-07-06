Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам. Популярная телеведущая призналась, что всерьез увлеклась турецким сериалом, и за это признание ей дико стыдно.

Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам. Популярная телеведущая призналась, что всерьез увлеклась турецким сериалом, и за это признание ей "дико стыдно".С недавних пор Лера Кудрявцева является активным пользователем Facebook. После того, как телеблондинка отправилась в декретный отпуск, много времени она уделяет именно этой социальной сети. Ведущая оставляет неоднозначные посты и общается с комментаторами.На сей раз Кудрявцева призналась, что "подсела" на популярный турецкий сериал. "То, что я сейчас напишу – правда . Мне наверное должно быть дико стыдно в этом признаваться . Но я признаюсь . 43 серия Турецкого сериала " Великолепный век". Все плохо , да ? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала телеведущая.Лера отметила, что впервые в жизни решила "чисто из любопытства" посмотреть "что за дичь". В итоге, Кудрявцеву "затянуло". Однако телеведущая обнаружила в многосерийном фильме и недостатки. "Игра главной героини просто ужасная если честно ))))" – высказала мнение телеведущая. Подписчики поделились своими соображениями. В большинстве своем фанаты оказались солидарны с Кудрявцевой.Ранее телеблондинка пожаловалась поклонникам, что ей и мужу, хоккеисту Игорю Макарову, не дает спать петух. "Мы живем сейчас за городом и каждое утро в 4.30 за окном начинает кукарекать петух . Лето – окна открыты и естественно мы просыпаемся с этим петухом. Муж уже месяц вынашивает план " как заказать хрипатого " . Я ржу , но в глазах вижу, что он не шутит . Короче, если у соседей пристрелят петуха или он пропадет без вести , мы не имеем к этому ни малейшего отношения ", – написала Лера Кудрявцева.