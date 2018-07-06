На предстоящем Московском урбанистическом форуме выступят более 300 экспертов мирового уровня. Среди них – мэры крупнейших мегаполисов и лидеры знаковых международных проектов. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

На предстоящем Московском урбанистическом форумевыступят более 300 экспертов мирового уровня. Среди них – мэры крупнейшихмегаполисов и лидеры знаковых международных проектов. Об этом заявил главастройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.Он назвал этот форум самым представительным за все восемьлет существования площадки. "Фактически будут представлены все ключевыенаправления современной урбанистической мысли, причем их передовыминосителями", – сказал Хуснуллин в интервью газете "ВечерняяМосква".По его словам, в российскую столицу приедут сразу несколькознаковых архитекторов и ведущих экспертов современности. Среди них – РемКолхес, экономист Брюс Кац, создатель теории креативного класса Ричард Флорида,гендиректор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, руководительдепартамента развития информационного общества министерства экономики икоммуникаций Эстонии Янек Розов, вице-президент по глобальным инновациямкомпании Cisco Гай Дитрих.Также на Московском урбанфоруме ожидается выступлениенигерийского архитектора Кунле Адейеми, автора книги "Стресс в большомгороде" Мазды Адли, итальянского инженера и изобретателя Карла Ратти,историка архитектуры Владимира Паперного и многих других.Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форумпройдет с 17 по 22 июля. Архитекторы, эксперты, мэры крупнейших мегаполисов илидеры международных проектов будут выступать в рамках площадки в течение двух дней -17 и 18 июля, отметил Хуснуллин.Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новоепространство для жизни". Площадкой мероприятия станет парк "Зарядье".Уникальное общественное пространство в сердце Москвы открылось в сентябрепрошлого года, но уже сегодня бьет рекорды по посещаемости туристами.