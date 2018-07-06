Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певец Глеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, как расставался с Анастасией.

Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певецГлеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, какрасставался с Анастасией.Глеб очень жалеет, что тогда они не смогли расстаться по-человечески.По словам мужчины, Макеева просто затравила его мать в прессе. "Я просилАнастасию только об одном – не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесламного операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходитсясталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес", – сообщил артист.Матвейчук добавил, что в трудное для него время егоподдерживали только родители. Жена даже не пыталась ему помочь. "Когда я был вбуквальном смысле затравлен в Театре имени Моссовета и многие коллеги, скоторыми работал, отвернулись от меня...На меня подали в суд, требуя пять миллионов рублей. Но судья приняларешение в мою пользу. После суда, естественно, я уволился. Но Настя, котораявсе это время находилась в стороне от конфликта, решила не покидать театр...Моя жена была в прекрасных отношениях с теми, кто пытался разрушить мою жизнь",– сообщил Глеб.Матвейчук не ожидал, что красивые и романтичные отношенияобернутся для него страшным кошмаром. По словам артиста, жизнь с Макеевой – эточереда скандалов, которые актриса создает на пустом месте. "Поругаться моглииз-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранныйчемодан, с которым я уходил раз в две недели", – вспоминает мужчина.Сейчас Глеб счастлив, он с неохотой вспоминает о бывшей женеи не желает встречаться с ней. Музыкант состоит в отношениях с коллегой по цехуЕленой Глазковой. У пары вскоре родится ребенок, сообщает 7Дней.ru.Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставаниеподкосило Макееву. Девушка впала в депрессию. А после, чтобы развеять хандру,она устроила своеобразный "кастинг" женихов, которые дарили ейшикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчаласьуспехом.