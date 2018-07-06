Получат профессию швеи. В вязниковской исправительной колонии № 4 открыли швейный цех. Теперь осуждённые будут заниматься там пошивом спецодежды. До этого они занимались здесь только металлообработкой. Для нового производства руководство колонии закупило 36 швейных машин.

Получат профессию швеи. В вязниковской исправительной колонии № 4 открыли швейный цех. Теперь осуждённые будут заниматься там пошивом спецодежды. До этого они занимались здесь только металлообработкой. Для нового производства руководство колонии закупило 36 швейных машин. Кстати, это не единственная колония в области, где мужчины обучаются профессии "швея". Аналогичные производства есть в колониях Покрова, Владимира и Мелехово.