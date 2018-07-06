Натали-Турс продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов. И гарантий в 150,5 млн рублей для выплат всем клиентам не хватит, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов. И гарантий в 150,5 млн рублей для выплат всем клиентам не хватит, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.По ее словам, чтобы туристы могли получить компенсации, туроператор должен объявить об окончании деятельности. Но руководитель компании снова заявил, что попытается возместить затраты, но не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым люди якобы смогут отдохнуть в следующем году.Фактически, резюмирует Ирина Тюрина, он делает туристов заложниками ситуации."Согласятся на "гарантийные обязательства" - возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся - получат гораздо меньше, чем заплатили", - заявила она в интервью "Интерфаксу".По ее мнению, юридическая сила и реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена, поэтому лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат - в суд.