Натали-Турс продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов. И гарантий в 150,5 млн рублей для выплат всем клиентам не хватит, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
"Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов. И гарантий в 150,5 млн рублей для выплат всем клиентам не хватит, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По ее словам, чтобы туристы могли получить компенсации, туроператор должен объявить об окончании деятельности. Но руководитель компании снова заявил, что попытается возместить затраты, но не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым люди якобы смогут отдохнуть в следующем году.
Фактически, резюмирует Ирина Тюрина, он делает туристов заложниками ситуации.
"Согласятся на "гарантийные обязательства" - возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся - получат гораздо меньше, чем заплатили", - заявила она в интервью "Интерфаксу".
По ее мнению, юридическая сила и реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена, поэтому лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат - в суд.