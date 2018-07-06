В Западно-Казахстанской области в степь упал неизвестный металлический предмет. Во время падения он горел, а упав, поджег степь. Обломки НЛО разбросаны в радиусе нескольких сотен метров от места падения. Некоторые из них нашли местные жители.

В Западно-Казахстанской области в степь упал неизвестный металлический предмет. Во время падения он поджег степь: в Карасуском сельском округе Казталовского района горела сухая трава на площади почти в сто гектаров.Через несколько часов возгорание было ликвидировано. Среди населения пострадавших нет, потерь скота не зарегистрировано. В настоящее время на месте работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологи, отметили в районной администрации.Местные жители рассказали, что ночью видели, как некий объект размером 3 на 3 метра при падении светился и горел. Обломки его разбросаны в радиусе нескольких сотен метров от места падения. Некоторые из них нашли местные жители, сообщает казахстанский портал Nur.kz.Вероятно, это обломки метеозонда или ракеты. Видео падения и горения НЛО очевидцы сняли на видео, затем оно попало в Сеть.