Мировое первенство по футболу повлияло на российский авторынок. Продажи машин в нашей стране упали.

Мировое первенство по футболу повлияло на российскийавторынок. Продажи машин в нашей стране упали.Во многом приток туристов из-за ЧМ-2018 дал мощный толчокроссийской экономике. Однако положительная динамика отмечается не во всех отраслях.В частности, не идет торговля у продавцов автомобилей.Продажи новых легковушек в первый летний месяц снизилисьна 10,8% – до 156,4 тысячи машин по сравнению с годомранее. Однако за первое полугодие 2018 года рынок показывал роств 18,2%. Тогда продано было 849,2 тысячи автомобилей, передает "Коммерсант"со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейскогобизнеса (АЕБ).Глава "Авилона" Андрей Павловичотметил спад по сделкам до 5% и по посещаемости салоновоколо 15%. В компании "Рольф" также указали на снижение трафикав салонах.Помимо того, что внимание болельщиков поглощено чемпионатом мирапо футболу, из-за чего им не до покупки авто, есть и другие причины сниженияпродаж. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера,на отрицательную динамику повлияли предыдущие месяцы. Он считает, чтоиз-за этого снизились складские запасы, что сказалось на продажах. Приэтом в комитете признали и безусловное влияние ЧМ-2018.Кроме того, эксперты полагают, что на снижение роста продаж машинвлияет и начало периода отпусков. Еще одна причина – высокая ключевая ставка Центробанка.Напомним,мундиаль проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. ЧМ-2018принимают Москва, Санкт-Петербург,Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, НижнийНовгород и Волгоград.