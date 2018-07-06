Мировое первенство по футболу повлияло на российский
авторынок. Продажи машин в нашей стране упали.
Мировое первенство по футболу повлияло на российский
авторынок. Продажи машин в нашей стране упали.
Во многом приток туристов из-за ЧМ-2018 дал мощный толчок
российской экономике. Однако положительная динамика отмечается не во всех отраслях.
В частности, не идет торговля у продавцов автомобилей.
Продажи новых легковушек в первый летний месяц снизились
на 10,8% – до 156,4 тысячи машин по сравнению с годом
ранее. Однако за первое полугодие 2018 года рынок показывал рост
в 18,2%. Тогда продано было 849,2 тысячи автомобилей, передает "Коммерсант"
со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ).
Глава "Авилона" Андрей Павлович
отметил спад по сделкам до 5% и по посещаемости салонов
около 15%. В компании "Рольф" также указали на снижение трафика
в салонах.
Помимо того, что внимание болельщиков поглощено чемпионатом мира
по футболу, из-за чего им не до покупки авто, есть и другие причины снижения
продаж. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера,
на отрицательную динамику повлияли предыдущие месяцы. Он считает, что
из-за этого снизились складские запасы, что сказалось на продажах. При
этом в комитете признали и безусловное влияние ЧМ-2018.
Кроме того, эксперты полагают, что на снижение роста продаж машин
влияет и начало периода отпусков. Еще одна причина – высокая ключевая ставка Центробанка.
Напомним,
мундиаль проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. ЧМ-2018
принимают Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний
Новгород и Волгоград.