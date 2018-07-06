Исследовательская фирма Counterpoint Research поделилась данными о самых популярных моделях смартфонов по объемам продажам за май 2018-го. Как выяснилось, Apple снова удалось вырваться на первое место, опередив Samsung. Однако, не с флагманской моделью.

Исследовательская фирма Counterpoint Research поделилась данными о самых популярных моделях смартфонов по объемам продажам за май 2018-го. Как выяснилось, Apple снова удалось вырваться на первое место, опередив Samsung. Однако, не с флагманской моделью.Самые популярные модели смартфонов: доля рынка в мае 2018-гоИсточник: Counterpoint ResearchКак видно на диаграмме выше, самым продаваемым смартфоном оказался iPhone 8 от Apple. По мнению аналитиков Counterpoint, продажам способствовала активная реклама в Европе и других регионах. На доли процента от компактного телефона Apple отстает вовсе не такой компактный Samsung Galaxy S9+ — самая продвинутая на сегодня модель корейского производителя (читайте по этой ссылке наш полный обзор)На третьем месте снова Apple, теперь уже с настоящим флагманом линейки — iPhone X. Лишь на одну десятую процента от этого аппарата стоимостью около 1000 долларов отстает стоящий менее сотни Xiaomi Redmi 5A (помогли онлайн-продажи в Индии и сильные позиции производителя в Китае), а замыкает пятерку опять аппарат с надкусанным яблоком — iPhone 8 Plus.”Samsung перестала быть лидером на российском рынке смартфоновчитайте такжеВ апреле расклад был ощутимо иным — первое и второе места с равными долями в 2,6% занимали Galaxy S9+ и компактный S9, а на третьем месте был iPhone X с той же, что и в мае, долей в 2,3% мирового рынка. Остальные два аппарата в пятерке тоже были устройствами Apple — iPhone 8 Plus и iPhone 8.Тот факт, что корейцам не удалось сохранить темп продаж флагманских устройств в мае-июне подтверждает и выпущенный Samsung Electronics сегодня прогноз операционной прибыли — она впервые за год не поставит рекорд. Рост по сравнению с тем же кварталом прошлого года составит приличные 5%, однако аналитики ожидали большего.