Нападающие сборной Бразилии по футболу Неймар и Габриэл Жезус составят пару нападающих в четвертьфинальной встрече чемпионата мира против Бельгии. Также обращает на себя внимание возвращение в состав защитника Марсело и назначение капитаном еще одного игрока линии обороны Миранды.

Нападающие сборной Бразилии по футболу Неймар и Габриэл Жезус составят пару нападающих в четвертьфинальной встрече чемпионата мира против Бельгии. Также обращает на себя внимание возвращение в состав защитника Марсело и назначение капитаном еще одного игрока линии обороны Миранды.Стартовый состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: вратарь Алиссон, защитники Миранда, Тиаго Силва, Марсело и Фагнер, в полузащите сыграют Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо и Виллиан, а в нападении Габриэл Жезус и Неймар.Игра состоится на "Казань-Арене". Прямая трансляция матча будет показана на сайте 33Live.RuRu и телеканале "Россия 1". Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где сыграет с Францией.