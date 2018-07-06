Иосиф Кобзон оценил игру сборной России на ЧМ-2018. Певец заявил, что выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал стал для всех неожиданностью.

Иосиф Кобзон оценил игру сборной России на ЧМ-2018. Певец заявил, что выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал стал для всех неожиданностью.Пословам Народного артиста СССР, он периодически смотрит футбол. А за поединком командРоссии и Хорватии 7 июля будет наблюдать обязательно."Хотелось бы надеяться, чтомы победим!" – цитирует Иосифа Кобзона сайт "Комсомольская правда". Певецпризнался, что победа нашей команды в матче с Испанией стала для него полнойнеожиданностью."Никто этого не ожидал. Нивы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизмаи желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости онашей России", – заявил артист. Также Кобзон добавил, что еслибы находился вместе с другими болельщиками на трибуне в Сочи, где состоится состязаниеРоссии и Хорватии, то прокричал бы нашим футболиста: "Держитесь!"Напомним,матч начнется в 21:00 мск. Как писали Dni.Ru, в 1/8 финала мирового первенства по футболу подопечныеСтанислава Черчесова в серии послематчевых пенальти победили команду Испании.Известен и состав бригады арбитров на игру. Ее возглавитбразилец Сандро Риччи, а помогать ему будут Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе.