Иосиф Кобзон оценил игру сборной России на ЧМ-2018. Певец заявил, что выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал стал для всех неожиданностью.
Иосиф Кобзон оценил игру сборной России на ЧМ-2018. Певец заявил, что выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал стал для всех неожиданностью.
По
словам Народного артиста СССР, он периодически смотрит футбол. А за поединком команд
России и Хорватии 7 июля будет наблюдать обязательно.
"Хотелось бы надеяться, что
мы победим!" – цитирует Иосифа Кобзона сайт "Комсомольская правда". Певец
признался, что победа нашей команды в матче с Испанией стала для него полной
неожиданностью.
"Никто этого не ожидал. Ни
вы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизма
и желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости о
нашей России", – заявил артист. Также Кобзон добавил, что если
бы находился вместе с другими болельщиками на трибуне в Сочи, где состоится состязание
России и Хорватии, то прокричал бы нашим футболиста: "Держитесь!"
Напомним,
матч начнется в 21:00 мск. Как писали Dni.Ru, в 1/8 финала мирового первенства по футболу подопечные
Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти победили команду Испании.
Известен и состав бригады арбитров на игру. Ее возглавит
бразилец Сандро Риччи, а помогать ему будут Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе.