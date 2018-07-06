Супруга принца Гарри Меган Маркл уже несколько месяцев официально является членом монаршей семьи, однако бывшая актриса никак не может привыкнуть к строгим правилам церемониала. Герцогиня Сассекская постоянно нарушает установленный при дворе протокол.

Супруга принца Гарри Меган Маркл уже несколько месяцевофициально является членом монаршей семьи, однако бывшая актриса никак не можетпривыкнуть к строгим правилам церемониала. Герцогиня Сассекская постояннонарушает установленный при дворе протокол.Меган удивила поклонников: на официальном мероприятииамериканка появилась в платье с оголенными плечами. Выбором наряда Марклпривлекла повышенный интерес присутствующих к своей персоне.Герцогиня сопровождала мужа на встрече молодых лидеров изстран Содружества в Лондоне. Для выхода в свет Маркл подобрала шикарное желтоеплатье-футляр от популярного нынче американского модельера Брэндона Максвелла. Надозаметить, что Меган выглядела замечательно. Насыщенный цвет наряда отлично гармонировалс яркой внешностью супруги принца.Однако согласно этикету герцогиня Сассекская совершиланепростительную ошибку – открытые плечи – табу на официальных мероприятиях. Правилакоролевского дресс-кода очень строги: Меган также нельзя носить декольте,слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях.Добавим, что, несмотря на незначительные промахи, Меган оченьстарается вписаться в монарший дом. Поклонники начали замечать, что жена принцаГарри начинает перенимать от окружения британский акцент.В социальных сетях развернулась большая дискуссия по этомуповоду. Фанаты по нескольку раз пересматривали интервью герцогини, чтобыуловить разницу в произношении. "Надеюсь, Меган перерастет тот странныйсреднеатлантический акцент, который был у Мадонны во время брака с Гаем Ричи!",– пошутил интернет-обыватель в Сети.Большую часть жизни бывшая актриса жила в Лос-Анджелесе, поэтомуей привычнее говорить с американским акцентом. Однако сейчас Меган пытаетсяподражать мужу и ее речь меняется.