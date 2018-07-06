Супруга принца Гарри Меган Маркл уже несколько месяцев
официально является членом монаршей семьи, однако бывшая актриса никак не может
привыкнуть к строгим правилам церемониала. Герцогиня Сассекская постоянно
нарушает установленный при дворе протокол.
Супруга принца Гарри Меган Маркл уже несколько месяцев
официально является членом монаршей семьи, однако бывшая актриса никак не может
привыкнуть к строгим правилам церемониала. Герцогиня Сассекская постоянно
нарушает установленный при дворе протокол.
Меган удивила поклонников: на официальном мероприятии
американка появилась в платье с оголенными плечами. Выбором наряда Маркл
привлекла повышенный интерес присутствующих к своей персоне.
Герцогиня сопровождала мужа на встрече молодых лидеров из
стран Содружества в Лондоне. Для выхода в свет Маркл подобрала шикарное желтое
платье-футляр от популярного нынче американского модельера Брэндона Максвелла. Надо
заметить, что Меган выглядела замечательно. Насыщенный цвет наряда отлично гармонировал
с яркой внешностью супруги принца.
Однако согласно этикету герцогиня Сассекская совершила
непростительную ошибку – открытые плечи – табу на официальных мероприятиях. Правила
королевского дресс-кода очень строги: Меган также нельзя носить декольте,
слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях.
Добавим, что, несмотря на незначительные промахи, Меган очень
старается вписаться в монарший дом. Поклонники начали замечать, что жена принца
Гарри начинает перенимать от окружения британский акцент.
В социальных сетях развернулась большая дискуссия по этому
поводу. Фанаты по нескольку раз пересматривали интервью герцогини, чтобы
уловить разницу в произношении. "Надеюсь, Меган перерастет тот странный
среднеатлантический акцент, который был у Мадонны во время брака с Гаем Ричи!",
– пошутил интернет-обыватель в Сети.
Большую часть жизни бывшая актриса жила в Лос-Анджелесе, поэтому
ей привычнее говорить с американским акцентом. Однако сейчас Меган пытается
подражать мужу и ее речь меняется.