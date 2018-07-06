Ольга Орлова дала откровенное интервью. Ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 прокомментировала слухи о романе с участником телепроекта Алексеем Сорокой.

Ольга Орлова дала откровенное интервью. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" прокомментировала слухи о романе с участником телепроекта Алексеем Сорокой.Алексей Сорока настойчиво ухаживает за Ольгой Орловой. То обстоятельство, что он младше телеведущей на 13 лет, парня не смущает. Сорока регулярно оказывает знаки внимания Орловой и постоянно признается в любви. Однако сама Ольга не рассматривает Алексея в качестве возлюбленного."Не читайте все, что об этом пишут. На заборе тоже много чего написано", – призвала Ольга Орлова общественность через издание . Интересно, что к Сороке крайне негативно относится и коллега Орловой Ольга Бузова. Так, телеведущая беспощадно на всю страну выговаривала Алексею, припоминая ему все нелицеприятные поступки: как нелестно высказывался о женщинах и распускал руки по отношению к своим пассиям."Такие люди как Сорока не меняются! И в дальнейшем все равно будут нести свою "животную философию", сеять раздоры и провокации", – цитирует Ольгу Бузову . Между тем сама Орлова призналась, что ее голова занята вещами куда важнее, чем настойчивые ухаживания Сороки. Сын Ольги Артем закончил школу с золотой медалью и намерен поступить в МГИМО.Кстати, по словам Орловой, сын не смотрит "Дом-2". "Он учится. Когда начинается "Дом-2", он в это время спит. Этот проект для взрослых. Я не против невест сына, но он их приводит мало. Я бы в его возрасте водила больше", – отметила Ольга Орлова.