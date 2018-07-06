Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчас
находится на перепутье. Девушка не знает кого слушать: маму, адвокатов или мужу, внезапно решившему ей помогать.
Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчас
находится на перепутье. Девушка не знает кого слушать: маму, адвокатов или мужу, внезапно решившему ей помогать.
Кержакова меньше всего хотела, чтобы грязное белье ее семьи
стало достоянием общественности. Однако, доведенная до отчаяния, она записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться с
ребенком, и выложила ролик в Сеть.
"Покажи мне справки и дай поговорить с врачом", – заявлял тогда Александр жене. "Врач сам привез меня из Москвы и стоял тогда со мной
рядом. Я попросила его набрать Сашу – он не брал трубку. Потом Саша сказал, что
пусть врач связывается с его юристом. Я ему написала, что он же просто просил к
телефону врача, что условие было другое. Саша сказал – нет, теперь только
беседа с его юристом. И он вот так меня гасил-гасил-гасил, и затем уже все
вылилось в мое публичное признание", – рассказала молодая мама.
Супруги нашли общий язык. Кержаков позволил жене свидание с сыном. Мужчина обещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его друзей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой. Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могут использовать против Миланы в суде.
По словам супруги футболиста, причина конфликта кроется в деньгах. Средства, которые Александр аккумулировал на счету Миланы, та перевела на счет своей матери. Женщина против того, чтобы Милана отдавала деньги футболисту.
Милана уверена, что пока она лечилась от зависимости, ее мама и
муж довели ситуацию до предела. "Они не могли договориться абсолютно ни о чем, деталей я
не знаю. Две стороны предлагают мне диаметрально противоположные версии. Саша
говорит, что наша сторона не соглашалась на его предложение, мама говорит
обратное – что не соглашалась Сашина сторона. В итоге для меня уже не очевидно,
кто здесь говорит правду", – сообщила Кержакова.
Милана и Александр хотят поделить состояние пополам. "Мне
остается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходит
Саше, и это примерно равные части", – отмечает Кержакова. Мать девушки
утверждает, что вначале спортсмен выставлял иные условия: поделить средства в
пропорции 3:1 в пользу футболиста.
Девушка отмечает, что стала употреблять антидепрессанты
после смерти отца, далее, оставшись без поддержки любимого супруга, она начала
принимать запрещенные вещества. "Кокаин в течение двух месяцев. Это была вся моя зависимость. Меня уже пролечили 4 месяца. На сегодняшний день у
меня зависимости нет", – призналась Милана.
В ближайшее время супруга футболиста планирует привести свою
жизнь в порядок и найти работу. Она надеется, что муж выполнит обещание. И после
того, как деньги будут поделены, и она встанет на ноги, муж вернет ей сына, сообщаетL’Officiel.