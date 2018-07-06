Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчас находится на перепутье. Девушка не знает кого слушать: маму, адвокатов или мужу, внезапно решившему ей помогать.

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана сейчаснаходится на перепутье. Девушка не знает кого слушать: маму, адвокатов или мужу, внезапно решившему ей помогать.Кержакова меньше всего хотела, чтобы грязное белье ее семьистало достоянием общественности. Однако, доведенная до отчаяния, она записала видео, в котором рассказала, что Кержаков не дает ей видеться сребенком, и выложила ролик в Сеть."Покажи мне справки и дай поговорить с врачом", – заявлял тогда Александр жене. "Врач сам привез меня из Москвы и стоял тогда со мнойрядом. Я попросила его набрать Сашу – он не брал трубку. Потом Саша сказал, чтопусть врач связывается с его юристом. Я ему написала, что он же просто просил ктелефону врача, что условие было другое. Саша сказал – нет, теперь толькобеседа с его юристом. И он вот так меня гасил-гасил-гасил, и затем уже всевылилось в мое публичное признание", – рассказала молодая мама.Супруги нашли общий язык. Кержаков позволил жене свидание с сыном. Мужчина обещал девушке: поправишься – заберешь малыша. По настоянию футболиста и его друзей Милана призналась в зависимости. Откровенность не оценила мать Кержаковой. Женщина назвала этот шаг глупостью, ведь информацию о наркотиках могут использовать против Миланы в суде.По словам супруги футболиста, причина конфликта кроется в деньгах. Средства, которые Александр аккумулировал на счету Миланы, та перевела на счет своей матери. Женщина против того, чтобы Милана отдавала деньги футболисту.Милана уверена, что пока она лечилась от зависимости, ее мама имуж довели ситуацию до предела. "Они не могли договориться абсолютно ни о чем, деталей яне знаю. Две стороны предлагают мне диаметрально противоположные версии. Сашаговорит, что наша сторона не соглашалась на его предложение, мама говоритобратное – что не соглашалась Сашина сторона. В итоге для меня уже не очевидно,кто здесь говорит правду", – сообщила Кержакова.Милана и Александр хотят поделить состояние пополам. "Мнеостается порядка двух миллионов (Долларов. -Прим.ред.). Остальное переходитСаше, и это примерно равные части", – отмечает Кержакова. Мать девушкиутверждает, что вначале спортсмен выставлял иные условия: поделить средства впропорции 3:1 в пользу футболиста.Девушка отмечает, что стала употреблять антидепрессантыпосле смерти отца, далее, оставшись без поддержки любимого супруга, она началапринимать запрещенные вещества. "Кокаин в течение двух месяцев. Это была вся моя зависимость. Меня уже пролечили 4 месяца. На сегодняшний день уменя зависимости нет", – призналась Милана.В ближайшее время супруга футболиста планирует привести своюжизнь в порядок и найти работу. Она надеется, что муж выполнит обещание. И послетого, как деньги будут поделены, и она встанет на ноги, муж вернет ей сына, сообщаетL’Officiel.