Страшная авария произошла в Белореченском районе Краснодарского края. Водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с Lada Priora.

Страшная авария произошла в Белореченском районеКраснодарского края. Водитель автомобиля не справился с управлением и набольшой скорости столкнулся с Lada Priora.ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный —Бжедуховская – Беляевский. По данным пресс‐службы ГУ МВД России поКраснодарскому краю, авария произошла 6 июля около 17:30.По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21015 несправился с управлением. Он столкнулся с Lada Priora. ДТП унесло жизни девятичеловек, в том числе и ребенка. Выжила одна девушка – сейчас она в реанимации."Возле населенного пункта Гливенко столкнулись двелегковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числеребенок, погибли", – приводит слова представителя экстренных служб РИАНовости.В результате столкновения двух человек выбросило на дорогу. Наместе работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Ониустанавливают причины происшествия, сообщил телеканалу "360" главаРязанского сельского поселения Николай Чернов.