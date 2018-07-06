Страшная авария произошла в Белореченском районе
Краснодарского края. Водитель автомобиля не справился с управлением и на
большой скорости столкнулся с Lada Priora.
Страшная авария произошла в Белореченском районе
Краснодарского края. Водитель автомобиля не справился с управлением и на
большой скорости столкнулся с Lada Priora.
ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный —
Бжедуховская – Беляевский. По данным пресс‐службы ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, авария произошла 6 июля около 17:30.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21015 не
справился с управлением. Он столкнулся с Lada Priora. ДТП унесло жизни девяти
человек, в том числе и ребенка. Выжила одна девушка – сейчас она в реанимации.
"Возле населенного пункта Гливенко столкнулись две
легковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числе
ребенок, погибли", – приводит слова представителя экстренных служб РИА
Новости.
В результате столкновения двух человек выбросило на дорогу. На
месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Они
устанавливают причины происшествия, сообщил телеканалу "360" глава
Рязанского сельского поселения Николай Чернов.