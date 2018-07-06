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<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-orlova-rasskazala-o-biznes-interesax-rukovodstva-bolnicy-v-strunine.html" target="_blank">Орлова рассказала о бизнес-интересах руководства больницы в Струнине</a> - Деньги на лекарства больнице выделялись, однако пациентам приходилось ждать необходимые медицинские препараты по 4—5 дней