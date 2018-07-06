Деньги на лекарства больнице выделялись, однако пациентам приходилось ждать необходимые медицинские препараты по 4—5 дней
Деньги на лекарства больнице выделялись, однако пациентам приходилось ждать необходимые медицинские препараты по 4—5 дней
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
рассказала о коммерческих интересах руководства больницы в Струнине, пациенты которой обращались на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, сообщает .
По ее словам, которые приводятся в сообщении, учреждение проверил фонд ОМС. Деньги на лекарства больнице выделялись, однако пациенты по 4—5 дней не могли получить медицинские препараты.
«По Струнино я могу сказать, когда там 26 млн рублей выделили на лекарства, а у начмеда своя частная клиника, конечно он все запускал туда», — цитирует агентство Светлану Орлову.
По словам директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александра Кирюхина, которые приводятся в сообщении, на территории больницы в частной собственности находится аптека. Также бывшей жене одного из руководителей медицинского учреждения принадлежит часть помещений. Больница получала деньги на закупку лекарств. Однако торги для обеспечения медицинскими препаратами пациентов администрация учреждения не организовывала, говорится в сообщении.
«Комплексная проверка на улучшение качества оказания медицинской помощи выявила, что там имеются личные интересы, у других сотрудников они тоже выявлены», — цитирует агентство Александра Кирюхина.
Сейчас в больнице продолжаются проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято решение о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что жители города Струнина Владимирской области о закрытии больницы. По мнению жителей, это противоречит майским указам президента. Активисты рассказали, что в единственной больнице города уже не работают хирургическое, гинекологическое, инфекционное и детское отделения, а также роддом. Жителям приходится ездить по полчаса на электричке, чтобы попасть к врачам в городе Александрове.
Позже в пресс-службе администрации региона сообщили, что здание взрослой поликлиники в Струнине будет снесено и на его месте строители . Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Детскую больницу временно перенесут на третий этаж одного из учреждений.