В Нижнем Новгороде определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Франции, победившая команду Уругвая с результатом 2:0. В первом тайме отличился защитник Рафаэль Варан, после перерыва победу закрепил Антуан Гризманн.
В Нижнем Новгороде определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Франции, победившая команду Уругвая с результатом 2:0. В первом тайме отличился защитник Рафаэль Варан, после перерыва победу закрепил Антуан Гризманн.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес признал, что соперники играли лучше. "Играли не настолько хорошо, насколько играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда говорю "мы", говорю о всей команде. Мы очень много сделали для того, чтобы перевернуть ход матча, но потом прибыл второй гол. Замены, которые я сделал, не очень помогли. Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю", — цитирует Табареса РИА Новости.
71-летний тренер южноамериканцев расстроен вылетом своей команды с чемпионата мира. При этом Табарес считает, что нужно думать о будущем. " "Чемпионат мира для нас закончен, будем готовиться к Кубку Америки, нам нужно идти дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты уехали из России раньше нас. Поражение больно и обидно, но это нужно преодолеть. Небольшие детали могут перевернуть все в матчах на вылет",