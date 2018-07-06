В Нижнем Новгороде определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Франции, победившая команду Уругвая с результатом 2:0. В первом тайме отличился защитник Рафаэль Варан, после перерыва победу закрепил Антуан Гризманн.

В Нижнем Новгороде определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Франции, победившая команду Уругвая с результатом 2:0. В первом тайме отличился защитник Рафаэль Варан, после перерыва победу закрепил Антуан Гризманн.Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес признал, что соперники играли лучше. "Играли не настолько хорошо, насколько играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда говорю "мы", говорю о всей команде. Мы очень много сделали для того, чтобы перевернуть ход матча, но потом прибыл второй гол. Замены, которые я сделал, не очень помогли. Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю", — цитирует Табареса РИА Новости.71-летний тренер южноамериканцев расстроен вылетом своей команды с чемпионата мира. При этом Табарес считает, что нужно думать о будущем. " "Чемпионат мира для нас закончен, будем готовиться к Кубку Америки, нам нужно идти дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты уехали из России раньше нас. Поражение больно и обидно, но это нужно преодолеть. Небольшие детали могут перевернуть все в матчах на вылет",