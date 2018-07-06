Также Министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой.Также Министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата.В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с п.2 ч.1 ст. 39, ч.2 ст. 140, ч.2 ст. 146 УПК РФ принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.