Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильно
хочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде -
или ее фактическом отсутствии.
Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильно
хочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде -
или ее фактическом отсутствии.
Исследование проводили ученые Гарвардской школы
здравоохранения, своей работе они
привлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человека
зависит от солнечного света и температуры воздуха.
Естественных причин для повышения сексуально влечения летом
больше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечный
свет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызывает
ощущение удовольствия.
Вдобавок лучи солнца понижают уровень мелатонина – гормона,
который способствует крепкому сну – следовательно, и сонливость снижается. Ну а
малое количество одежды – как на себе, так и на представителях противоположного
пола – добавляет остроты ощущениям, передает Рен ТВ.
Dni.Ru сообщали о не менее важном исследовании ученых из Индианского университета в США. Более 4 тысяч американцев рассказали им о своих сексуальных фантазиях.
В итоге выяснилось, чтобольшинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%.На втором месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и парках.