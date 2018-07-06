Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильно хочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде - или ее фактическом отсутствии.

Ученые, наконец, выяснили, почему людям особенно сильнохочется секса в летние месяцы. Как оказалось, дело не только в легкой одежде -или ее фактическом отсутствии.Исследование проводили ученые Гарвардской школыздравоохранения, своей работе онипривлекли сотрудников госпиталя в Бостоне. Они установили, что либидо человеказависит от солнечного света и температуры воздуха.Естественных причин для повышения сексуально влечения летомбольше, чем зимой: люди много времени проводят на свежем воздухе. Солнечныйсвет способствует выработке гормона серотонина, что само по себе вызываетощущение удовольствия.Вдобавок лучи солнца понижают уровень мелатонина – гормона,который способствует крепкому сну – следовательно, и сонливость снижается. Ну амалое количество одежды – как на себе, так и на представителях противоположногопола – добавляет остроты ощущениям, передает Рен ТВ.Dni.Ru сообщали о не менее важном исследовании ученых из Индианского университета в США. Более 4 тысяч американцев рассказали им о своих сексуальных фантазиях.В итоге выяснилось, чтобольшинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%.На втором месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и парках.