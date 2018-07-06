Власти области хотят разработать «дорожную карту», чтобы урегулировать вопросы качества и роста цен на топливо на заправках региона.

Власти области хотят разработать «дорожную карту», чтобы урегулировать вопросы качества и роста цен на топливо на заправках региона.По данным Владимирстата, по сравнению с маем 2017 года цены на топливо во Владимирской области в мае 2018 выросли на 12,3%. Только за 5 месяцев 2018 года рост цен на горючее в регионе составил 7% к аналогичному периоду 2017 года. Основной скачок цен пришёлся на апрель-май 2018 года - за месяц цены выросли на 6%.Ситуацию на рынке автомобильного топлива обсудили в администрации области. В разговоре участвовали руководители надзорных органов, главы районов и директора автомобильных заправок.Губернатор признала, что решение топливного вопроса невозможно без консолидации усилий всех участников процесса от органов власти до общественников:«Мы сообща должны добраться до сути проблемы, найти пути её решения, чтобы и жители области, и предприниматели остались довольны. Одними проверками дело не решить, мы не должны создавать препоны для бизнеса и запугивать предпринимателей. Но поставщики и продавцы ГСМ должны уважать своих покупателей, регион, в котором работают. Этот бизнес должен быть честным, а топливо - качественным и с адекватной ценой».По данным властей, на территории области сейчас работает более 300 автозаправочных станций и несколько нефтебаз, которые продают нефтепродукты в розницу.Тотальный контрольПосле закрытого «топливного» совещания власти вместе с надзорными ведомствами и общественными организациями региона запланировали серию совместных рейдов по проверке качества автомобильного топлива.Кроме того, решили направить письмо в Федеральную антимонопольную службу России с предложением обеспечить постоянный мониторинг обоснованности отпускной цены на топливо организаций, которые реализуют нефтепродукты на территории области. Итогом «топливного» обсуждения станет разработка «дорожной карты», где пропишут меры по урегулированию ситуации на топливном рынке области. Её создаст специальная рабочая группа, в которую войдут представители экспертного сообщества, власти, контролирующие органы, бизнесмены, общественники.Придётся исполнить и поручение изучить положительный опыт других регионов страны в решении бензиновых проблем, а также создать публичные реестры добросовестных предпринимателей и нарушителей.Для усиления контроля за качеством топлива на АЗС области за 70 миллионов рублей купили лабораторию, чтобы проводить независимые проверки. Скоро она начнёт работать.КомментарийРуководитель проекта «Народного контроля» «Трасса. Контроль качества» Алексей Смирнов недоумевает:«Кто имеет право проверять субъекты предпринимательства? Надзорные органы. Администрация тоже надзорный орган и может выезжать на проверки только по согласованию с прокуратурой, а сейчас у нас мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Куда они будут выезжать - только на «Лукойл» и «Газпром»? У них нет полномочий, чтобы ездить с лабораторией. Самое интересное, что топливо бюджетникам и надзорникам владимирская частная лаборатория проверяет бесплатно, никто им счета не выставляет. Какая тогда разница, частная она или государственная? У нас в области сейчас 5 стационарных лабораторий и 2 мобильные. Вопрос: если топливо проверяют бесплатно - зачем тратить деньги на лабораторию?»