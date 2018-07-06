Школьницы изнасиловали свою подругу лейкой от душа. Жертва
садисток не сможет иметь детей. Шокирующий случай произошел в городе Губаха
Пермского края.
Школьницы изнасиловали свою подругу лейкой от душа. Жертва
садисток не сможет иметь детей. Шокирующий случай произошел в городе Губаха
Пермского края.
Страшный день пришлось пережить 17-летней школьнице, к
которой в гости пришли четыре подруги. По какой причине возник конфликт – не
сообщается, однако все четвреог напали на хозяйку квартиры.
Подруги избили школьницу, сбрили ей волосы и облили зеленкой.
Но на этом они не остановились: злоумышленницы принудили жертву к оральному
сексу и поочередно испражнялись на нее. Этого также им показалось мало – они
затащили жертву в ванну, где насиловали девушку душевой лейкой с включенной
горячей водой.
Когда садистки вдоволь натешились, они забрали из дома
некоторые ценности и скрылись. Пострадавшей удалось вызвать неотложку, которая
доставила ее в больницу. По предварительному заключению врачей, она не сможет
иметь детей. Затем девушка обратилась в полицию.
Стражи порядка выяснили, что в издевательствах принимали
участие две школьницы – 17-летние Александра и 16-летняя Кристина. Им помогали
две совершеннолетние подруги – Марина и Анастасия. Всех четверых задержали в
тот же день. Заведены уголовные дела по статьям об истязании и сексуальных
действиях насильственного характера. Одна из насильниц осталась на свободе -
она беременна, трое других ожидают решения своей участи в следственном
изоляторе, передает Life.ru.