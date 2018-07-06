Школьницы изнасиловали свою подругу лейкой от душа. Жертва садисток не сможет иметь детей. Шокирующий случай произошел в городе Губаха Пермского края.

Школьницы изнасиловали свою подругу лейкой от душа. Жертвасадисток не сможет иметь детей. Шокирующий случай произошел в городе ГубахаПермского края.Страшный день пришлось пережить 17-летней школьнице, ккоторой в гости пришли четыре подруги. По какой причине возник конфликт – несообщается, однако все четвреог напали на хозяйку квартиры.Подруги избили школьницу, сбрили ей волосы и облили зеленкой.Но на этом они не остановились: злоумышленницы принудили жертву к оральномусексу и поочередно испражнялись на нее. Этого также им показалось мало – онизатащили жертву в ванну, где насиловали девушку душевой лейкой с включеннойгорячей водой.Когда садистки вдоволь натешились, они забрали из доманекоторые ценности и скрылись. Пострадавшей удалось вызвать неотложку, котораядоставила ее в больницу. По предварительному заключению врачей, она не сможетиметь детей. Затем девушка обратилась в полицию.Стражи порядка выяснили, что в издевательствах принималиучастие две школьницы – 17-летние Александра и 16-летняя Кристина. Им помогалидве совершеннолетние подруги – Марина и Анастасия. Всех четверых задержали втот же день. Заведены уголовные дела по статьям об истязании и сексуальныхдействиях насильственного характера. Одна из насильниц осталась на свободе -она беременна, трое других ожидают решения своей участи в следственномизоляторе, передает Life.ru.