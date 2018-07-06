Проводимый в России чемпионат мира по футболу войдет в историю, как один из самых безопасных, считает замглавы МВД Игорь Зубов.

Проводимый в России чемпионат мира по футболу войдет в историю, как один из самых безопасных, считает замглавы МВД Игорь Зубов.По его словам, к чемпионату были созданы международные полицейские центры. Благодаря этому удалось выявить приехавшие на турнир известные банды карманников-иностранцев, в том числе, из Латинской Америки."Были и задержания разыскиваемых преступников, выявлены международные группы карманников, это не российские граждане. Были и кражи, огромное количество забытых вещей, которые были возвращены", — рассказал Зубов, передает РИА Новости.