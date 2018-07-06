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<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-poschitali-proslezilis-vsya-pravda-o-remonte-bentley-zapchastyami-ot-folksvagena.html" target="_blank">Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от Фольксвагена</a> - Вы вряд ли увидите Бентайгу с прицепом на российских дорогах, но гигантский крутящий момент и выдвижной фаркоп позволяют Bentley буксировать хоть трейлер с картошкой, хоть большую яхту. Хотя сцепное устройство лучше лишний раз вообще не трогать - если сломается, залет на деньги будет сумасшедший!