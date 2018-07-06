Валентин Якунин подарил детям по футбольному мячу с символикой Чемпионата, а родителям пожелал мира и лада в семье, понимания друг с другом, спортивных и личных побед...

В рамках акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, член Общественного совета при УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, представитель одного из общественных объединений правоохранительной направленности Валентин Якубин навестил спортивную полицейскую семью Луганских и поздравил их с семейным праздником.Подполковник полиции Павел Луганский и младший лейтенант внутренней службы Анна Луганская воспитывают двух замечательных дочерей. Сами родители увлекаются физкультурой и спортом, поддерживают себя в хорошей физической форме и на собственном примере прививают детям любовь к активному образу жизни. Младшая дочь Алиса увлекается танцами, а старшая Вероника занимается фигурным катанием.После знакомства и увлекательной беседы о Чемпионате мира по футболу 2018 года, проходящем на территории нашей страны, Валентин Якубин предложил полицейской семье сыграть в дружеский футбольный матч в поддержку команды сборной России.В конце встречи член Общественного совета подарил детям по футбольному мячу с символикой Чемпионата, а родителям пожелал мира и лада в семье, понимания друг с другом, спортивных и личных побед.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56