Июль, солнце, жара – самое время рвануть куда-нибудь на юг, например, к ласковым волнам Черного моря. Одним из самых популярных направлений отдыха у россиян остается Крым. Туристической привлекательности полуострову добавляет недавно открывшийся мост. Несмотря на уже обнаруженные там дыры и ямы, а также на недавнее закрытие путепровода, из-за чего образовалась огромная пробка, транспортный поток по Крымскому мосту увеличивается день ото дня, а власти полуострова уже заявляют о рекордной заполняемости местных курортов.

Июль, солнце, жара – самое время рвануть куда-нибудь на юг,например, к ласковым волнам Черного моря. Одним из самых популярных направленийотдыха у россиян остается Крым. Туристической привлекательности полуостровудобавляет недавно открывшийся мост. Несмотря на уже обнаруженные там дыры иямы, а также на недавнее закрытие путепровода, из-за чего образовалась огромнаяпробка, транспортный поток по Крымскому мосту увеличивается день ото дня, а властиполуострова уже заявляют о рекордной заполняемости местных курортов.Неладное обнаружил пользователь соцсети Twitter с никомSergey 21+. Накануне он опубликовал несколько фотографий, на которых путепроводвыглядит абсолютно пустым. Машин практически нет, да и в целом создается впечатление, что жизнь там замерла.При этом пост, судя по отметке, был опубликован в 19:05 – время, когда транспортные потоки должны быть все еще плотными.Быть может, автомобилисты просто избегают Крымский мост, подходы к которому,судя по комментарию автора поста, изобилуют ямами и дырами в асфальте. Впрочем,возможно, что разместивший снимки пользователь делал их ранним утром, иавтомобили появились несколько позже.Странности происходящему добавляет недавнеезакрытие моста для движения в обе стороны. По сообщению "Крым Press", вечером, 28 июня, движение по путепроводу было неожиданно остановлено. Несмотряна то что закрывали его лишь на 20 минут, на трассе успела образоватьсяогромная пробка. В пресс-службе ФКУ УПРДОР "Тамань" происходившееобъяснили учениями – проверкой деятельности эксплуатационных и экстренныхслужб.Все это происходит на фоне заявлений местных чиновников околоссальном росте транспортного потока по Крымскому мосту. Так, по словам председателякомитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу итуризму Алексея Черняка, с 16 мая по 30 июня по трассе проехали более 625 тысячтранспортных средств, включая 6,4 тысячи автобусов – всего около двух миллионовчеловек. Это почти сравнимо с населением всего полуострова.Увеличение транспортных потоков между Крымом и материкомпривело к росту количества отдыхающих в регионе. По словам главыреспубликанского Министерства курортов и туризма Вадима Волченко, по состояниюна 28 июня в Крыму отдохнули более 1,8 миллиона туристов, что на 24% вышеаналогичного периода в 2017 году.При этом более трети туристов прибыли на полуостров по Крымскомумосту, примерно столько же – самолетами, в чем немалая заслугаоткрывшегося в апреле этого года нового терминала аэропорта Симферополя. Вцелом же власти полуострова рассчитывают нарастить турпоток в этом году дошести миллионов человек. Цифры весьма амбициозные, но учитывая, как популяренКрымский мост, вряд ли приходится сомневаться, что желаемый показатель будетдостигнут.Член комитета Госсовета Республики Крым по строительству ижилищно-коммунальному хозяйству Юрий Гемпель ранее назвал сдачу моста вэксплуатацию огромным событием для крымчан и россиян в целом. По его словам,люди путешествуют на автомобиле просто ради того, чтобы проехать по новенькому путепроводу.В скором будущем прямо с Крымского моста автомобили смогутпопасть на трассу "Таврида" и с ветерком промчаться от Керчи доСевастополя. Магистраль пока строится, в полном объеме она заработает в 2020году и сможет обслуживать до 40 тысяч автомобилей в сутки.Как раз к этому моменту закончится сооружение железнодорожной части Крымского моста. Таким образом, будет готов новый транспортный каркас полуострова, который сделает его полноценной частью России и позволит крымчанам и отдыхающим быстро и комфортно передвигаться по региону. И тогда можно будет брать планку в десять и даже более миллионов туристов в год.