Прокуратура Крыма, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, предъявила еще одно обвинение главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

Прокуратура Крыма, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, предъявила еще одно обвинение главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.Как пояснили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, 6 июня в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе гражданина Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием — самозарядным нарезным пистолетом.В начале июня Служба безопасности Украины заявила, что изъяла из банковской ячейки Вышинского договор с МИА "Россия сегодня" на оказание услуг, более 200 тысяч долларов и предмет, "похожий на пистолет".15 мая СБУ провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в госизмене.