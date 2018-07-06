Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на руководящие должности в различных подразделениях МВД, Следственного комитета, прокуратуры и ФСИН.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на руководящие должности в различных подразделениях МВД, Следственного комитета, прокуратуры и ФСИН.В частности, на должность начальника Главного управления МВД по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Начальником Главного управления ФСИН по Ростовской области стал генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев. Полковник внутренней службы Михаил Киселев назначен руководителем УМВД по Камчатскому краю. Полковник внутренней службы Александр Князев занял должность начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России. Генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин стал новым начальником УМВД по Ярославской области.Кроме того, на 5-летний срок также назначены прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, прокурор Удмуртской Республики Артем Николаев, руководитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому Краю Андрей Потапов и руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.Этим же указом президент освободил от должностей двух сотрудников Министерства внутренних дел: начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Ольгу Соленову и начальника главного управления МВД по Воронежской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Сысоева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.