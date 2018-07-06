Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звезду обокрал водитель.

Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звездуобокрал водитель.Выходя из такси, Дана обронила в салоне телефон. Пропажуобнаружила не сразу, а когда спохватилась, водитель уже скрылся из виду.Борисова обратилась в таксопарк, те в свою очередьпообщались с водителем, однако шофер уверял, что дорогостоящий гаджет не видел."Тогда я написала заявление в полицию. Водителя задержали, но и во времядопроса он клялся, что телефон мой не брал. Дескать, может, его следующийпассажир нашел и прихватил. Полицейские мне сказали, что не верят показаниямводителя. Они оставили его подумать ночью в камере с бомжами", – вспоминаеттелеведущая.Чтобы не оставаться без связи Борисова купила в ближайшемсалоне телефон за две тысячи рублей и принялась ждать звонка изправоохранительных органов. Утром таксист вернул смартфон, правда, модный гаджетоказался немного сломанным. "Зачем-то вырвал оттуда мою сим-карту чуть ли не скорнем и слегка расколотил стекло. Я отдала айфон в ремонт, надеюсь, починят.И, конечно же, не устаю благодарить наших полицейских. Так профессиональносработали", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".Добавим, что Дану в последнее время преследует череда неудач.У Борисовой внезапно возникли проблемы с выездом заграницу. Оказалось, что унее образовалась задолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тутже оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, ией предстоит погасить долг еще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не сняли. Телеведущая боится, что в результатепропадет дорогой тур в Венецию.