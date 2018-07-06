Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звезду
обокрал водитель.
Телеведущая Дана Борисова попала в неприятности. Звезду
обокрал водитель.
Выходя из такси, Дана обронила в салоне телефон. Пропажу
обнаружила не сразу, а когда спохватилась, водитель уже скрылся из виду.
Борисова обратилась в таксопарк, те в свою очередь
пообщались с водителем, однако шофер уверял, что дорогостоящий гаджет не видел.
"Тогда я написала заявление в полицию. Водителя задержали, но и во время
допроса он клялся, что телефон мой не брал. Дескать, может, его следующий
пассажир нашел и прихватил. Полицейские мне сказали, что не верят показаниям
водителя. Они оставили его подумать ночью в камере с бомжами", – вспоминает
телеведущая.
Чтобы не оставаться без связи Борисова купила в ближайшем
салоне телефон за две тысячи рублей и принялась ждать звонка из
правоохранительных органов. Утром таксист вернул смартфон, правда, модный гаджет
оказался немного сломанным. "Зачем-то вырвал оттуда мою сим-карту чуть ли не с
корнем и слегка расколотил стекло. Я отдала айфон в ремонт, надеюсь, починят.
И, конечно же, не устаю благодарить наших полицейских. Так профессионально
сработали", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
Добавим, что Дану в последнее время преследует череда неудач.
У Борисовой внезапно возникли проблемы с выездом заграницу. Оказалось, что у
нее образовалась задолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут
же оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и
ей предстоит погасить долг еще за 4 месяца. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не сняли. Телеведущая боится, что в результате
пропадет дорогой тур в Венецию.