В одной из украинских воинских частей произошел разрыв миномета, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще девять получили различные ранения.

В одной из украинских воинских частей произошел разрыв миномета, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще девять получили различные ранения, передает "Интерфакс".Как сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ, 6 июля в 05:55 в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. Трое военнослужащих погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью, девять военных ранены. Тактические учения приостановлены. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.