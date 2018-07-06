Транспортную развязку Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Генерала Дорохова начнут реконструировать в третьем квартале 2018 года. По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, ее проектирование уже завершено.

Транспортную развязку Московской кольцевой автодороги (МКАД)с улицей Генерала Дорохова начнут реконструировать в третьем квартале 2018года. По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, ее проектирование уже завершено.Он отметил, что документация направлена на экспертизу исогласование. "Мы планируем осенью уже приступить к строительнымработам", – добавил Хуснуллин.Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что проектпредусматривает строительство 5,7 километра дорог, включая эстакаду съезда сулицы Генерала Дохорова на внешнюю сторону московской кольцевой, а такжепутепровод на пересечении с МКАД, тоннель на левоповоротном съезде с Торговойулицы на внутреннюю сторону кольца.Хуснуллин отметил, что городские власти планируют создатьдублеры на отдельных участках, новые удобные съезды, а также планируютреконструировать еще несколько развязок.Помимо участка на улице Генерала Дорохова, будутреконструированы развязки на улице Верхние Поля и Липецкая. "В рядерайонов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширитьдорожную сеть", – заявил Марат Хуснуллин.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зачетыре года на пересечении с Московской кольцевой автодорогой было реконструировано14 развязок. Благодаря этому пропускная способность МКАД значительноувеличилась.За последние семь лет Москвы вышла на впечатляющие темпыдорожного строительства. За эти годы было построено 667 километров дорожногополотна, 199 искусственных сооружений. Не забыли и про пешеходов: для нихсоорудили 190 переходов. В целом за 2011-2017 годы протяженность дорог в городевыросла на 16%.