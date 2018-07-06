Транспортную развязку Московской кольцевой автодороги (МКАД)
с улицей Генерала Дорохова начнут реконструировать в третьем квартале 2018
года. По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, ее проектирование уже завершено.
Транспортную развязку Московской кольцевой автодороги (МКАД)
с улицей Генерала Дорохова начнут реконструировать в третьем квартале 2018
года. По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, ее проектирование уже завершено.
Он отметил, что документация направлена на экспертизу и
согласование. "Мы планируем осенью уже приступить к строительным
работам", – добавил Хуснуллин.
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что проект
предусматривает строительство 5,7 километра дорог, включая эстакаду съезда с
улицы Генерала Дохорова на внешнюю сторону московской кольцевой, а также
путепровод на пересечении с МКАД, тоннель на левоповоротном съезде с Торговой
улицы на внутреннюю сторону кольца.
Хуснуллин отметил, что городские власти планируют создать
дублеры на отдельных участках, новые удобные съезды, а также планируют
реконструировать еще несколько развязок.
Помимо участка на улице Генерала Дорохова, будут
реконструированы развязки на улице Верхние Поля и Липецкая. "В ряде
районов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширить
дорожную сеть", – заявил Марат Хуснуллин.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за
четыре года на пересечении с Московской кольцевой автодорогой было реконструировано
14 развязок. Благодаря этому пропускная способность МКАД значительно
увеличилась.
За последние семь лет Москвы вышла на впечатляющие темпы
дорожного строительства. За эти годы было построено 667 километров дорожного
полотна, 199 искусственных сооружений. Не забыли и про пешеходов: для них
соорудили 190 переходов. В целом за 2011-2017 годы протяженность дорог в городе
выросла на 16%.