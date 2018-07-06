Россия ввела пошлины на товары из США. Шаги Москвы должны компенсировать потери, которые несут российские производители от ограничительных мер Вашингтона.

Россия ввела пошлины на товары из США. Шаги Москвы должныкомпенсировать потери, которые несут российские производители от ограничительныхмер Вашингтона.Пошлины на американские товары будут вводиться в два этапа. Напервом их объем составит 87,6 миллиона долларов в год. Это компенсация, накоторую, по правилам Всемирной торговой организации, Россия имеет право. Еще на450 миллионов добавится к этой сумме через три года – или раньше, если ВТОрешит, что американские меры не соответствуют ее правилам.Пошлины вводятся на продукцию, аналоги которой производятсяв России – дополнительные сборы составят от 25 до 40%. В список вошли некоторыевиды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты дляобработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.США в конце марта ввели ввозные пошлины на поставку стали иалюминия, в том числе и из России – в размере 25 и 10% соответственно. Былозаявлено, что Вашингтон руководствуется соображениями национальнойбезопасности. Москва оценила ущерб от американских торговых ограничений дляроссийских экспортеров в 537,6 миллиона долларов.Россия выбрала вполне адекватный ответ на американские шаги.При том, что не ответить на введение Штатами пошлин на российскую сталь иалюминий Москва не могла, уверен аналитик инвесткомпании "Финам"Алексей Калачев."Выбор был сделан, насколько можно судить, довольноосторожный, чтобы наша экономика не потеряла. Скажем, оптоволокно – в нашейстране его производство растет очень быстрыми темпами. Очевидно, найденырешения и по замене американской дорожно-строительной техники. Что касаетсянефтегазового оборудования, то из-за санкций поставки этого вида оборудованияуже ограничены – так что, вводя ответныепошлины, мы ничего не теряем", – сказал Калачев в эфире радио Sputnik.Напомним, что убытки от американских пошлин несет не толькоРоссия. Ответные шаги уже предпринял Китай, повысив сборы на ряд товаров из СШАдо 25%. Действия США резко обострили ихотношения со странами Евросоюза. Вашингтон и Брюссель пока не могут придти ккомпромиссу по этому вопросу.