Россия ввела пошлины на товары из США. Шаги Москвы должны
компенсировать потери, которые несут российские производители от ограничительных
мер Вашингтона.
Россия ввела пошлины на товары из США. Шаги Москвы должны
компенсировать потери, которые несут российские производители от ограничительных
мер Вашингтона.
Пошлины на американские товары будут вводиться в два этапа. На
первом их объем составит 87,6 миллиона долларов в год. Это компенсация, на
которую, по правилам Всемирной торговой организации, Россия имеет право. Еще на
450 миллионов добавится к этой сумме через три года – или раньше, если ВТО
решит, что американские меры не соответствуют ее правилам.
Пошлины вводятся на продукцию, аналоги которой производятся
в России – дополнительные сборы составят от 25 до 40%. В список вошли некоторые
виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для
обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.
США в конце марта ввели ввозные пошлины на поставку стали и
алюминия, в том числе и из России – в размере 25 и 10% соответственно. Было
заявлено, что Вашингтон руководствуется соображениями национальной
безопасности. Москва оценила ущерб от американских торговых ограничений для
российских экспортеров в 537,6 миллиона долларов.
Россия выбрала вполне адекватный ответ на американские шаги.
При том, что не ответить на введение Штатами пошлин на российскую сталь и
алюминий Москва не могла, уверен аналитик инвесткомпании "Финам"
Алексей Калачев.
"Выбор был сделан, насколько можно судить, довольно
осторожный, чтобы наша экономика не потеряла. Скажем, оптоволокно – в нашей
стране его производство растет очень быстрыми темпами. Очевидно, найдены
решения и по замене американской дорожно-строительной техники. Что касается
нефтегазового оборудования, то из-за санкций поставки этого вида оборудования
уже ограничены – так что, вводя ответные
пошлины, мы ничего не теряем", – сказал Калачев в эфире радио Sputnik.
Напомним, что убытки от американских пошлин несет не только
Россия. Ответные шаги уже предпринял Китай, повысив сборы на ряд товаров из США
до 25%. Действия США резко обострили их
отношения со странами Евросоюза. Вашингтон и Брюссель пока не могут придти к
компромиссу по этому вопросу.