В спальных районах могут ввести сухой закон. Такую инициативу предложил российский Минздрав.

В спальных районах могут ввести сухой закон. Такуюинициативу предложил российский Минздрав.Запретна продажу алкоголя в жилых домах обсуждается уже не первый год. Однако ранее непредлагалось избавить спальные районы от продажи спиртного.Данная тема обсуждаласьв конце июня на заседании комиссии при главном психиатре-наркологе МинздраваЕвгении Брюне в рамках концепции федерального проекта "Здоровый образжизни". По словам Брюна, документ разработали вминистерстве здравоохранения. Инициатива находится на стадии обсуждения.Нарколог ждет дальнейших предложений отсвоих коллег. "Это, так скажем, обновленная программа. Она сейчас проходитобсуждение и в Общероссийском народном фронте, и в Государственной думе.Какие-то новые предложения поступают", – цитирует Брюна Life.ru. Врачподчеркнул, что здоровый образ жизни – один из приоритетов работы Минздрава сначала 2000-х годов.Ранее в Минпромторгезаявили, что если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из США,отечественные производители быстро восполнят недостачу. А вот длянекоторых западных импортеров крепких напитков, по мнению экспертов, это станетощутимым ударом.