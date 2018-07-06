В спальных районах могут ввести сухой закон. Такую
инициативу предложил российский Минздрав.
В спальных районах могут ввести сухой закон. Такую
инициативу предложил российский Минздрав.
Запрет
на продажу алкоголя в жилых домах обсуждается уже не первый год. Однако ранее не
предлагалось избавить спальные районы от продажи спиртного.
Данная тема обсуждалась
в конце июня на заседании комиссии при главном психиатре-наркологе Минздрава
Евгении Брюне в рамках концепции федерального проекта "Здоровый образ
жизни". По словам Брюна, документ разработали в
министерстве здравоохранения. Инициатива находится на стадии обсуждения.
Нарколог ждет дальнейших предложений от
своих коллег. "Это, так скажем, обновленная программа. Она сейчас проходит
обсуждение и в Общероссийском народном фронте, и в Государственной думе.
Какие-то новые предложения поступают", – цитирует Брюна Life.ru. Врач
подчеркнул, что здоровый образ жизни – один из приоритетов работы Минздрава с
начала 2000-х годов.
Ранее в Минпромторге
заявили, что если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из США,
отечественные производители быстро восполнят недостачу. А вот для
некоторых западных импортеров крепких напитков, по мнению экспертов, это станет
ощутимым ударом.