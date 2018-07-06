Израильские власти не пустили в страну гражданку России, которая устроила дебош на рейсе Аэрофлота из Москвы в Тель-Авив.

Израильские власти не пустили в страну гражданку России, которая устроила дебош на рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Тель-Авив, передает "Интерфакс".Полиция прибыла к трапу самолета сразу после его приземления, стражей порядка вызвал российский экипаж. Бортпроводники передали полицейским пассажирку, устроившую драку на борту. Женщина, как сообщается, была нетрезва.Бортпроводники пожаловались на незначительные травмы, нанесенные буйной пассажиркой. Пострадал и сидевший рядом пассажир-мужчина – у него было ранено лицо.В аэропорту составили протокол и отправили дебоширку обратно в Россию.