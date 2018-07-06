Пользователи сети обсуждают инцидент, произошедший с южнокорейским журналистом MBN News. На Чон Кван Ила в прямом эфире поцеловали две девушки.

Пользователи сети обсуждают инцидент, произошедшийс южнокорейским журналистом MBN News. На Чон Кван Ила в прямом эфире поцеловалидве девушки.Расцелованный корреспондент засмеялся и сильно смутился. В китайскойсоциальной сети Weibo возмутились поведением россиянок. Людинедоумевают, почемудействия болельщиц не критиковались так же, как это делается в отношениимужчин, целовавших репортеров-женщин. Китайцы сделали вывод, что реакция наэтот случай доказывает неравенство полов, передает BBC News.