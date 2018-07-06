Пользователи Сети обсуждают инцидент, произошедший
с южнокорейским журналистом MBN News. Чон Кван Ила в прямом эфире поцеловали
две девушки.
Пользователи Сети обсуждают инцидент, произошедший
с южнокорейским журналистом MBN News. Чон Кван Ила в прямом эфире поцеловали
две девушки.
Зацелованный корреспондент засмеялся и сильно смутился. В китайской
социальной сети Weibo возмутились поведением россиянок. Люди
недоумевают, почему
действия болельщиц не критиковались так же, как это делается в отношении
мужчин, целовавших репортеров-женщин. Китайцы сделали вывод, что реакция на
этот случай доказывает неравенство полов, передает BBC News.