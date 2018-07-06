В район с визитом. В области прошёл выездной день Законодательного Собрания. На этот раз депутаты посетили Меленки. Спикер областного парламента, Владимир Киселёв побывал на двух производствах, обсудил с местными врачами их зарплату и выяснил, какие проблемы беспокоят жителей района. Вместе с депутатами в район отправилась Валерия Саенко.
В район с визитом. В области прошёл выездной день Законодательного Собрания. На этот раз депутаты посетили Меленки. Спикер областного парламента, Владимир Киселёв побывал на двух производствах, обсудил с местными врачами их зарплату и выяснил, какие проблемы беспокоят жителей района. Вместе с депутатами в район отправилась Валерия Саенко.