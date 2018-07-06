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<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-s-vizitom-v-rajon.html" target="_blank">С визитом в район</a> - В район с визитом. В области прошёл выездной день Законодательного Собрания. На этот раз депутаты посетили Меленки. Спикер областного парламента, Владимир Киселёв побывал на двух производствах, обсудил с местными врачами их зарплату и выяснил, какие проблемы беспокоят жителей района. Вместе с депутатами в район отправилась Валерия Саенко.