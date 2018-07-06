Самолет, вылетевший из Перми в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Как сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта, 6 июля в 04:47 по московскому времени в международном аэропорту Казань произвел посадку борт Аirbus 321, следовавший по маршруту Пермь — Анталья.

Самолет, вылетевший из Перми в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, передает ТАСС.Как сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта, 6 июля в 04:47 по московскому времени в международном аэропорту Казань произвел посадку борт Аirbus 321, следовавший по маршруту Пермь — Анталья.Представитель пресс-службы отметил, что командир экипажа принял решение об экстренной посадке авиалайнера по техническим причинам. На борту находились 214 пассажиров.