06.07.2018

2018-07-06 19:20:33

Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная

Франции в четвертьфинале ЧМ-2018 обыграла команду Уругвая о счетом 2:0. Счет в

матче открыл защитник французской сборной Рафаэль Варан, забив с углового.

Затем Антуан Гризманн удвоил преимущество, отличившись на 61-й минуте.



Соперником "трехцветных"

станет победитель матча Бразилия-Бельгия. Игра состоится сегодня в 21.00.