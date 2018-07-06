Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России с целью выявить главного претендента на победу в футбольном чемпионате мира, который проводится в России. Большая часть россиян считает фаворитом именно хозяйку мирового первенства.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России с целью выявить главного претендента на победу в футбольном чемпионате мира, который проводится в России. Большая часть россиян считает фаворитом именно хозяйку мирового первенства.За подопечных Станислава Черчесова проголосовало порядка 20 процентов респондентов, сообщает РИА Новости. Следом за российской командой фаворитом считают команду Бразилии, за которую отдали свои голоса 14 процентов опрошенных людей. Далее с большим отставанием расположились сборные Франции (4 процента), Англии (3), Хорватии и Бельгии (у обоих – по два процента), а Уругвай считается наименее удачным. Фаворитом мирового первенства "селесао" считается по мнению одного процента опрошенных.Напомним, что сборная России в предстоящем поединке домашнего чемпионата мира поспорит за выход в полуфинал с командой Хорватии. Игра состоится седьмого июля в 21:00 подмосковному времени. Прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu.