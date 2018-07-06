В разгар чемпионата мира по футболу региональные полицейские принимают участие в акции, направленной на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей.

Многие сотрудники органов внутренних дел Владимирской области серьезно занимаются футболом. Среди них заместитель начальника Отдела МВД России по Юрьев-Польскому району – начальник полиции Игорь Старостин. С детства подполковник полиции занимается футболом, в котором, по словам полицейского, проявляется и характер человека, и его умение ладить и работать в одной команде.Одна из значимых наград: командное третье место во Всероссийском чемпионате по мини-футболу МВД России 2014 года, а так же звание «Лучший бомбардир» чемпионата.Старший сын Игоря Станиславовича Дмитрий пошел по стопам своего отца. С малых лет мальчик занимается футболом, а отец всегда готов помочь советом.