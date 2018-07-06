Сестра Ким Кардашьян
Кайли Дженнер построила для своих четвероногих питомцев большой дом и
похвасталась им в Instagram. Шикарными апартаментами
для собак она вызвала зависть пользователей соцсети.
Сестра Ким Кардашьян
Кайли Дженнер построила для своих четвероногих питомцев большой дом и
похвасталась им в Instagram. Шикарными апартаментами
для собак она вызвала зависть пользователей соцсети.
20-летняя Кайли
провела экскурсию по дому для животных. "Особняк" оборудован системами
отопления и кондиционирования. Поклонники Кайли испытали сложные чувства при
виде такой роскоши, сделанной для собак. Многие сами бы не отказались жить в
таких условиях.
"Сдается ли собачий дом в аренду? Ищу место", "Почему дом для
собак Кайли Дженнер лучше, чем мой?" – недоумевают комментаторы. Отметим,
модель – хозяйка двух итальянских борзых. Но они не единственные ее питомцы. У
девушки девять домашних животных.