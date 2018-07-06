Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер построила для своих четвероногих питомцев большой дом и похвасталась им в Instagram. Шикарными апартаментами для собак она вызвала зависть пользователей соцсети.

Сестра Ким КардашьянКайли Дженнер построила для своих четвероногих питомцев большой дом ипохвасталась им в Instagram. Шикарными апартаментамидля собак она вызвала зависть пользователей соцсети.20-летняя Кайлипровела экскурсию по дому для животных. "Особняк" оборудован системамиотопления и кондиционирования. Поклонники Кайли испытали сложные чувства привиде такой роскоши, сделанной для собак. Многие сами бы не отказались жить втаких условиях."Сдается ли собачий дом в аренду? Ищу место", "Почему дом длясобак Кайли Дженнер лучше, чем мой?" – недоумевают комментаторы. Отметим,модель – хозяйка двух итальянских борзых. Но они не единственные ее питомцы. Удевушки девять домашних животных.