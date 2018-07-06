Масштабный пожар в Коврове. В жилой зоне сгорел автосервис. Происшествие случилось в третьем часу ночи. Пожарных вызвали, когда пламя уже было довольно сильным. Из-за этого спасти имущество в автосалоне не удалось. Огнеборцы не дали перекинуться пожару на стоявшую рядом парковку.

Масштабный пожар в Коврове. В жилой зоне сгорел автосервис. Происшествие случилось в третьем часу ночи. Пожарных вызвали, когда пламя уже было довольно сильным. Из-за этого спасти имущество в автосалоне не удалось. Огнеборцы не дали перекинуться пожару на стоявшую рядом парковку. Открытое горение ликвидировали через 20 минут после прибытия. К этому моменту в автосервисе сгорело уже 2 мотоцикла и 3 машины. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.