06.07.2018

2018-07-06 14:45:34

Скандалящая с водителем маршрутки женщина попала под машину

О запутанном ДТП рассказали пассажиры одной из курсирующих по Уфе маршруток. По их словам, находившаяся в салоне микроавтобуса женщина начала скандалить с водителем. Воспользовавшись тем, что автомобиль остановился на светофоре, она выскочила на проезжую часть, где тут же попала под колеса проезжавшей по соседней полосе иномарки Hyundai Solaris, передает портал . Женщина получила травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.