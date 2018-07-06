Недели или месяцы продлится расследование отравления в Эймсбери, считают в лондонской полиции. Мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Недели или месяцы продлится расследование отравления в Эймсбери, считают в лондонской полиции. Мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подтвердил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.Информация об отравлении мужчины и женщины была обнародована 4 июля, напоминает РИА Новости. Расследование быстро продвигается, в работе задействованы 100 детективов контртеррористических подразделений и из полиции Уилтшира. Но дело сложное, пояснили в Скотланд-Ярде, поэтому расследование займет недели. А то и месяцы.По мнению лондонской полиции, главная задача сейчас – найти источник отравления.Информация об отравлении Скрипалей появилась 4 марта. Они были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра в Солсбери, это в 12 километрах от Эймсбери.Новое отравление произошло между полуднем 29 июня и вечером 30 июня.Правительство Великобритании утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом А234 "Новичок". Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипалей Россию. Москва обвинения категорически отрицает и неоднократно предлагала Лондону всяческую помощь в расследовании этого инцидента.Теперь новое отравление пары, которая вела асоциальный образ жизни, отравленные употребляли наркотики.В двух случаях отравления в России видят пока только два серьезных совпадения: Эймсбери и Солсбери находятся в непосредственной близости от британской военной секретной химической лаборатории Портон-Даун, где изучают и разрабатывают боевые отравляющие вещества и антидоты для них. От Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, от Солсбери — 8 миль или 13 километров.