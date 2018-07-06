Популярный телеведущий и актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками подробностями борьбы с раком. На сей раз мужчина в шутливой форме ответил на расспросы о сексе во время лечения.

Популярный телеведущий и актер Эдуард Мацаберидзе продолжает делиться с поклонниками подробностями борьбы с раком. На сей раз мужчина в шутливой форме ответил на расспросы о сексе во время лечения.Свежий пост Эдуард Мацаберидзе опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Меня тут давеча спросили, как у меня с этим делом во время лечения? Сильно ли хочется?" – начал свой рассказ звезда сериала "Сладкая жизнь" и ведущий программы "Еда, я люблю тебя!".Далее Мацаберидзе в юмористической форме поведал о безудержных сексуальных подвигах лечащихся в онкоцентре пациентов. "Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около 5-ти литров химии (читай – яд) каждую третью неделю!!! И 4,5 литра из этой красной жижи, ничто иное, как виагра, водка и ред булл в равных пропорциях!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил телеведущий.По его словам, отделение гематологии представляет собой одну комнату со "100-спальной кроватью", на которой не прекращаются "оргии". А короткий перерыв делается только на обед и сон. "Бывает просыпаюсь, а на мне уже 6 знойных онко львиц, трясут своими капельницами и ,грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным!!!" – сообщил пикантные подробности Мацаберидзе.Актер отметил, что супруга к такому положению дел относится "с пониманием". "Что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире! Не время сантиментам или ревностям – главное здоровье!" – убежден артист. Вот и сейчас, признался Эдуард, пока он пишет текст, еле сдерживает свой темперамент."Все же слышали, что онкобольные только и делают, что сношаются с утра до ночи? Поэтому и выглядят уставшими, да и волосы на самом деле не выпадают, а просто стираются от постоянного трения!" – в завершение высказал революционную мысль Мацаберидзе.Подписчики оценили юмор актера. "Ты – огонь", "Ты офигенный)))", "Эд, выздоравливайте как можно скорее, вашим близким людям с вами точно повезло!", "Какой ты крутой!🔥 выздоравливай скорее!", "Эд, столько тебе пожеланий)))) но раз вспомнил про жену... хочу ей пожелать психологического здоровья и терпения и мужества. Мысленно обнимаю тебя!" – поддержали больного раком шоумена пользователи Сети.