Рустама Солнцева и Анастасию Волочкову многие считают родственниками если не кровными, то по духу – оба яркие, эпатажные, одиозные, похожи на фриков. Но в прошлом году между ними пробежала кошка – громкие оскорбления, обвинения, нападки. Теперь же все прошлом.

Рустама Солнцева и Анастасию Волочкову многие считают родственниками если не кровными, то по духу – оба яркие, эпатажные, одиозные, похожи на фриков. Но в прошлом году между ними пробежала кошка – громкие оскорбления, обвинения, нападки. Теперь же все прошлом."На протяжении всего этого времени я следил за Настей в Инстаграме, любовался и никогда не испытывал негатив", – рассказал Солнцев. Его изумлению не было предела, когда балерина решила первой пойти на примирение – отправила шоумену свою благобразную фотографию, на которой лежит, укрывшись пледом.Солнцев поспешил сделать звезде балета комплимент и пришел к выводу, что отныне их конфликт исчерпан. "Когда вчера получил фотографию, был удивлен и обрадован – сказал, что она красотка! Настя действительно умеет быть красивой и милой", – цитирует Солнцева"Даже если Настя ночью послала мне это милое фото, будучи бухенькой, мне все равно приятно, – ответил на этом Рустам в интервью Dni.Ru. – Она могла утром просто не вспомнить про свою выходку ночью".Теперь, судя по всему, все обиды забыты и Рустам готов защищать Анастасию от всех негодяев и завистников. "Со вчерашнего дня я для себя решил, что буду говорить только комплименты и писать ей оды. Никому не позволю говорить о ней плохо, потому что она – прекраснейшая женщина", – считает бывший участник "Дома-2".Стоит заметить, что "бухенькой" Волчокова быть вряд ли могла. Ведь по словам ее окружения, балерина ведет здоровый и трезвый образ жизни, никогда не "закладывает за воротник" и является примером добропорядочности и и добродетели.