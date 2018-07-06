Телеведущий Владимир Соловьев ответил на неоднозначное высказывание поэта и публициста Льва Рубинштейна. Тот заявил, что не может радоваться победам отечественных футболистов, потому что не признает их нашими.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на неоднозначноевысказывание поэта и публициста Льва Рубинштейна. Тот заявил, что не может радоватьсяпобедам отечественных футболистов, потому что не признает их "нашими".Такое мнение Рубинштейн выразил в своей колонке на сайте TheInsider. По его словам,ему не дано счастье "возбуждаться от чужих спортивных побед и поражений". Приэтом публицист подчеркнул, что не оговорился."Именно от чужих, потому что если даже эти "наши" и говорят на одном сомной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот жегерб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу", – написал он. А от выражения "наши парни" его тошнит,отметил литератор.Такое смелое заявление вызвало настоящий скандал. Пользователи Сетиосудили автора за такие слова в адрес футболистов российской сборной.В их числе – и Владимир Соловьев. "Человек пропустил замечательнуювозможность промолчать", – прокомментировал журналист реплику поэта в Twitter. Большинствокомментаторов разделили его мнение. "А промолчалбы, до сих пор за умного бы считали", "Лучше б молчал. Не важно какой страны унас паспорта, важно то, что у нас русские корни", "Среди мозговых извращенцевновый тренд – пиариться на футболе, изрыгая помои на головы российскихболельщиков!", – резко осудили Рубинштейна пользователи соцсети.Ранее произошел еще один грязный скандал, касающийся ЧМ-2018. Экс-руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галина Панина заявила в Facebook, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. Также она добавила, что в комментариях к публикации "вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их".Напомним,Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Испанию в сериипенальти. Теперь нашим игрокам 7 июля предстоит встретиться в Сочи с Хорватией.