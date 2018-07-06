Телеведущий Владимир Соловьев ответил на неоднозначное
высказывание поэта и публициста Льва Рубинштейна. Тот заявил, что не может радоваться
победам отечественных футболистов, потому что не признает их нашими.
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на неоднозначное
высказывание поэта и публициста Льва Рубинштейна. Тот заявил, что не может радоваться
победам отечественных футболистов, потому что не признает их "нашими".
Такое мнение Рубинштейн выразил в своей колонке на сайте The
Insider. По его словам,
ему не дано счастье "возбуждаться от чужих спортивных побед и поражений". При
этом публицист подчеркнул, что не оговорился.
"Именно от чужих, потому что если даже эти "наши" и говорят на одном со
мной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же
герб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу", – написал он. А от выражения "наши парни" его тошнит,
отметил литератор.
Такое смелое заявление вызвало настоящий скандал. Пользователи Сети
осудили автора за такие слова в адрес футболистов российской сборной.
В их числе – и Владимир Соловьев. "Человек пропустил замечательную
возможность промолчать", – прокомментировал журналист реплику поэта в Twitter. Большинство
комментаторов разделили его мнение. "А промолчал
бы, до сих пор за умного бы считали", "Лучше б молчал. Не важно какой страны у
нас паспорта, важно то, что у нас русские корни", "Среди мозговых извращенцев
новый тренд – пиариться на футболе, изрыгая помои на головы российских
болельщиков!", – резко осудили Рубинштейна пользователи соцсети.
Ранее произошел еще один грязный скандал, касающийся ЧМ-2018. Экс-руководитель по связям с общественностью и госорганами сети гипермаркетов "Леруа Мерлен" Галина Панина заявила в Facebook, что якобы пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. Также она добавила, что в комментариях к публикации "вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и блокирую их".
Напомним,
Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Испанию в серии
пенальти. Теперь нашим игрокам 7 июля предстоит встретиться в Сочи с Хорватией.